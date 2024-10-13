الخليج اليوم .. السفير اللبناني: الإمارات شريك أساسي في تخفيف وطأة المعاناة عن الأشقاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

"عهد لا ينكث ووعد لا يخلف وثبات لا يلين" بهذه الكلمات وصف خدمة فؤاد شهاب نبيه دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لديه، علاقة بينكما، مؤكداً أن شريك الإمارات الأساسي في الكرامة وطأة نتمسك بالأشقاء في الإمارات، حيث أرسلت إلى الآن أكثر من 375 طناً من المواد والمساعدات الإنسانية.

وقال سرور السفير خلال تواجده اليوم (الأحد) في فعاليات حملة "الإمارات معك يا لبنان" لإغاثة الأشقاء اللبنانيين في أبوظبي : "سنبادل هذا الحب بالوفاء والعطاء بالثناء"، مضيفاً أن "الحملة تجسد رمزاً للتضامن والإخوة بين الشعبين الإماراتي واللبناني".

وأوضح فؤاد شهاب نبيه دندن، أن الإمارات كانت دائما ولا تزال ستستمر في يومنا هذا الحصار اللبناني، فالإمارات من أول الدول التي سارعت، معركة نداء راحة الشعب اللبناني الذي يعاني من أسماء صعبة.

وقال: "قيادة دولة الإمارات بدأت منذ تأسيسها، حرصت على ترسيخ رسالة الأخوة والتعايش والتسامح والمحبة، فمنها انطلقت "وثيقة الإخوة الإنسانية"، مشيرةً إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تصدير الإنسانية عبر هذه الحملات المتتالية والمستمرة، والتي لم تتوان لمساعدة الشعب اللبناني. التوأم عندما ولا الحاجة.

نتيجة لذلك بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، الذي بادر إلى بادراته إلى مساعدات لدعم لبنان، مشيداً بجهود دولة وشعب الإمارات وكل من ساهم في نجاح هذه المعركة، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفعالية إنسانية معتمدة في دولة الإمارات.