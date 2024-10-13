فيلم اعتذر عنه عمرو دياب وأُسند إلى أحمد السقا.. تعرفوا إليه!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - أوضح المنتج جمال العدل كواليس فيلم "شورت وفانلة وكاب"، وقال إنه كان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان عمرو دياب، وليس أحمد السقا.

جمال العدل: عمرو دياب كان بطل "شورت وفانلة وكاب"

كشف المنتج جمال العدل خلال لقائه الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة"، المذاع على قناة المحور، أن الفنان عمرو دياب هو من كان مرشحاً لبطولة "شورت وفانلة وكاب"، وليس النجم أحمد السقا، حيث قال: "أصلاً الفيلم دا كان لعمرو دياب مش لأحمد السقا وقعدنا معاه واتفقنا".

وأكمل العدل: "وكان الفيلم بداية ظهور لبس الرجالة الشورتات، واللي هي الملابس الصيفية اللي بتتلبس لغاية دلوقتي، ودورنا على حاجة في شرم الشيخ عملنا الفيلم الفريم بتاعه أو تصميمه مناسب لعمرو دياب".

وتابع: "بس عمرو دياب خاف في آخر لحظة واعتذر، وكان قبلها معانا السقا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم همام في أمستردام، وكان مؤهل جداً أنه يبقى بطل؛ فكان أول بطولة للسقا منفردة له هو شورت وفانلة وكاب".

واستطرد: "أما نور اللبنانية فهي ممثلة عظيمة وست محترمة وجميلة، كل مشكلتي معاها أن عندها لكنة، مبتتكلمش مصري زي هند صبري أو درة، فلما شغالنها مرة طلعناها شامية، وفي أصحاب ولا بيزنس طلعت فلسطينية، فحسيت أن دي بتقلل أوي من فكرة أن كل مرة أجبها لازم أحطها في دور معين علشان اللكنة".





حفلات منتظرة لـ عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت في 24 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات "موسم الكويت". ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب الحفل في "أرينا الكويت"، وهو أحد أكبر المسارح هناك، كما يشارك في موسم الرياض بحفل يوم 31 من أكتوبر.



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آخر أعمال الفنان أحمد السقا

من جهة أخرى كان آخر أعمال الفنان أحمد السقا في السينما، فيلم "السرب"، الذي تم طرحه في مايو الماضي بدور السينما، وحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه، الذي دار حول أحداث حقيقية لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة المصرية.

شارك فيلم "السرب" في بطولته مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



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