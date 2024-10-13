كل ما تريدون معرفته عن إنجين أكيوريك.. لهذا السبب مايزال العازب الأشهر بين النجوم الأتراك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - هو من أهم النجوم الأتراك وأكثرهم شهرة في بلاده والدول العربية وعالمياً أيضاً. إنه إنجين أكيوريك صاحب الموهبة الاستثنائية بالتمثيل والتي أشاد بها متابعوه والنقاد في العديد من الأعمال التي قدمها ووجدت صدى واسعاً سواء في تركيا أو في العالم العربي والغربي أيضاً.

وصادف أمس يوم ميلاد إنجين أكيوريك في 12 أكتوبر. وقد تلقى إنجين أكيوريك العديد من التهاني عبر ستوري حسابه على إنستغرام. وقام محبوه والفانز الخاص به بجمعها من خلال فيديو معايدة.

الطفلة بيرين جونش التي شاركت إنجين أكيوريك مسلسل "ابنة السفير" هنأته بيوم ميلاده- الصورة من ستوري حساب إنجين على إنستغرام

نبذة عن حياة إنجين أكيوريك

ولد إنجين أكيوريك في 12 أكتوبر 1981 في أنقرة، تركيا، من طبقة متوسة، ونشأ إنجين أكيوريك في عائلة غنية بحب الثقافة ما أثّر على حبه للفنون. والده يعمل مسؤولاً بالحكومة ووالدته ربة منزل، ولديه أخ أصغر منه. تخرج إنجين أكيوريك من قسم التاريخ بجامعة أنقرة بتركيا عام 2002. وحصل على بكالوريوس في التاريخ بتقدير عالٍ، ولكن حبه للتمثيل دفعه لولوج عالم الفنون المسرحية، مما غيّر مسار حياته في اتجاه جديد. ودخل المجال التمثيلي بالرغم من معارضة أهله في البداية لاسيما والده.

البرنامج الذي غيّر حياة إنجين أكيوريك

بعد عامين من تخرجه شارك في برنامج Türkiye’nin Yildizlari بالعربية (نجوم تركيا) وهو عبارة عن مسابقة بالتمثيل ما شكّل بداية مسيرته المهنية.

وخلال هذه المسابقة، ظهرت موهبة إنجين أكيوريك التمثيلية الخام، ولفت انتباه المنتجين والمخرجين. وكانت بداية مشواره الفني. برنامج "نجوم تركيا" شارك به العديد من المشتركين الذين أصبحوا فيما بعد نجوماً أتراك بارزين ومنهم بيرين سات.

وجاءت نتيجة المسابقة في "نجوم تركيا" بحلول بيرين سات في المركز الثاني وإنجين أكيوريك في المركز الأول. وكان فوزه هذا بمثابة حجر الأساس الذي أطلقه إلى عالم الأضواء، وفي وقت قياسي أصبح أحد أكثر الممثلين المطلوبين في تركيا.

بدأ إنجين أكيوريك مسيرته التمثيلية في العام 2004 بدور ثانوي في المسلسل التلفزيوني "يابانجي دامات" (العريس الأجنبي) الذي دبلج للعربية تحت اسم "الغريب". وقد ساعده هذا الدور بالوصول إلى جمهور واسع، ولكن نجوميته الكبرى تحققت بتصويره لشخصية كريم في المسلسل الشهير " فاطمة غول" من بطولته مع النجمة التركية بيرين سات. فالدور جعل منه ممثلاً بارزاً وحوّله إلى اسم معروف في مجال الصناعة التلفزيونية. وحقق إنجين أكيوريك شهرة واسعة. ناهيك عن أن هذا المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي وعلى المستوى الدولي.

نجاحه في مسلسل "فاطمة غول"، أكمله بنجاحه في مسلسل "ابنة السفير" مع النجمة نسليهان أتاغول ثم مع النجمة توبا بويكستون بعد انسحاب نسليهان من المسلسل. بعد تحقيق النجاح على شاشة التلفزيون، انتقل إنجين أكيوريك إلى صناعة السينما. حيث لعب دوراً رئيسياً في فيلم Bir Kucuk Eylul Meselesi (مشكلة أيلول الصغيرة) الأشبه بالدراما الرومانسية.

إنجين أكيوريك وتوبا بويكستون والطفلة بيرين جونش في مسلسل "ابنة السفير"

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أبرز مسلسلات إنجين أكيوريك وأفلامه ومسرحياته

وفي العام 2006 بدأت انطلاقة إنجين أكيوريك الفعلية ومثّل في فيلم Kader "القدر" وحصل على جائزة "أفضل ممثل تركي مبتدىء" بالسينما التركية. وفي العام 2007 حصد جائزة أفضل ممثل ثانوي عن دوره في مسلسل Karayilan "الثعبان الأسود" المعروف عربياً باسم "الحب والحرب" حيث لعب إنجين أكيوريك دور البطولة بشخصية "حليم" وتتناول أحداثه زمن الاحتلال الفرنسي.

وأبدع إنجين أكيوريك في العام نفسه بتقديم دور العاشق والمصاب بالصرع، في مسلسل Bir Bulut Olsam المعروف عربياً باسم "نارين". وفي نفس العام 2007، قدم إنجين أكيوريك مسرحية Romantika Muzikali.

ثم جاء مسلسل "فاطمة غول" المعروف عربياً باسم "فاطمة" في 2010 ليغير حياة إنجين أكيوريك. وراح الجميع يثني على أدائه والكاريزما التي يتمتع بها وبدأوا يتحدثون عن وسامته. وفي العام 2014 قدم دور المحقق "عمر دمير"في مسلسل "العشق الأسود" من بطولته والنجمة توبا بويكستون ونال جائزة "أفضل ممثل درامي" عنه وذلك في مهرجان سيول الدولي للدراما التلفزيونية. ورُشح إنجين أكيوريك أيضاً لجائزة إيمي عن فئة أفضل ممثل عن نفس المسلسل "العشق الأسود". وفي العام 2014 أيضاً، جسد إنجين أكيوريك شخصية "تكين" مع فرح زينب عبد الله في فيلم: Bi Küçük Eylül Meselesi (مشكلة صغيرة في أيلول).

وفي العام 2017 قدم إنجين أكيوريك دور الطبيبب "داهان سويسور" في مسلسل Ölene Kadar (حتى الممات). وفي العام نفسه قدم إنجين أكيوريك فيلم Çuçuklar Sana (الأطفال أمانة لديك). وكرّم إنجين أكيوريك في مهرجان الفراشة الذهبية في نفس العام، وتم منحه "جائزة المعجزة". وهي عبارة عن جائزة شرف رفيعة نالها تقديراً لجهوده ومساهمته في نشر الدراما التركية والمساهمة بنجاحها عربياً وعالمياً. وفي العام 2018 قدم فيلم Bir Aşk İki Hayat (حب واحد وحياتان) .

وفي العام 2020 عاد إنجين أكيوريك بقوة مع مسلسل "ابنة السفير" مع نسليهان أتاغول بطلة مسلسل "حب أعمى". ولم تكمل نسليهان كل حلقات المسلسل حيث حلت بديلة عنها النجمة التركية توبا بويكستون. وحقق "ابنة السفير" نجاحاً ساحقاً في تركيا والعالم العربي وعالمياً".

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إنجين أكيوريك.. النجم الأسمر الوسيم

يتميز إنجين أكيوريك بأدائه القوي في مختلف أنواع الأدوار التي قدمها. وكان لافتاً منذ انطلاقته لجهة لون بشرته السمراء وتميزه عن غالبية النجوم الأتراك المعروفين بشعرهم الأشقر وعيونهم الملونة وبشرتهم الفاتحة. ولفت إنجين أكيوريك أيضاً لدى انطلاقته لجهة نحافته الزائدة بشكل ملحوظ. وقد اكتسب بعض الوزن بمرور السنوات وصولاً لشكله الحالي. ومعروف أن إنجين أكيوريك لا يهوى الأضواء ولا الإطلالات الإعلامية كثيراً.

وقد أثبت إنجين أكيوريك أنه يمتلك موهبة كبيرة بسبب قدرته على تجسيد أدوار متنوعة، سواء كانت دراما أو كوميديا أو رومانسية، وهو يضيف الكثير من ذاته على كل شخصية يجسدها ولهذا تصل بصدق وعمق للمشاهد. وحظي بقاعدة جماهيرية عالمية حيث تعرض أعماله في مختلف دول العالم.

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إنجين أكيوريك وصداقته مع النجمة ديميت أوزديمير

وخلال الاحتفال منذ أشهر بيوم ميلاد صديقته النجمة ديميت أوزديمير، التقى بعض الصحافيين الأتراك النجم إنجين أكيوريك وتحدثوا عن التمثيل، فاعترف أنه سعيد لأنه جزء من صناعة الدراما. وإن كان إنجين أكيوريك قد قدم طيلة مسيرته الفنية أعمالاً قوية فقد كان يؤكد مرة أخرى للصحافيين أن الأعمال التي سيقوم بها من الآن فصاعداً ستكون أيضاً أكثر أهمية وقوة مما قام بها سابقاً.

صورة لإنجين أكيوريك وديميت أوزديمير

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إنجين أكيوريك يوجّه شكراً خاصاً إلى جمهوره السعودي

وفي المناسبة نفسها، سأل الصحافيون النجم التركي إنجين أكيوريك عن تعليقه على حضوره حفل يوم ميلاد النجمة ديميت أوزديمير فقال:"أتيت لحضور حفل يوم ميلاد عزيزتنا ديمير. ونحن نحبها جداً".

ولفت حضوره حفل يوم ميلاد ديميت أوزديمير انتباه الصحفيين أنه مرّ وقت طويل لم يشاهدوه في مناسبة فنية وأنه لا يخرج كثيراً، فقال إنجين أكيوريك:" أنا أكون متواجداً في المكان الذي عليّ أن أتواجد به".

ورداً على سؤال عن سر حب الجمهور له في الخارج، أجاب مبتسماً:" علينا أن نسألهم هم عن سبب هذا الحب". ووجه شكراً خاصاً إلى جمهوره في المملكة العربية السعودية على هذا الحب مضيفاً:" شكراً على حبهم لي واهتمامهم بي. وهذا شيء جميل".

نجم معروف بالتمثيل وشغوف بالكتابة أيضاً

بالاضافة لمواهبه بالتمثيل، فإن إنجين أكيوريك شغوف بالكتابة. فقد نشر إنجين أكيوريك كتاباً بعنوان "Sessizlik" بالعربية (الصمت). وهو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة. وأصدر كتاباً آحر بعنوان "Zamansiz" بالعربية (الخلود بلا زمن). وقد تمت ترجمتهما إلى اللغة الإسبانية.

وينشر إنجين أكيوريك كذلك مقالات في مجلة تركية اسمها Kafasina Göre اسمها بالعربية (وفقاً لتفكيره). ويتردد أن مالكها هو أحد أصدقائه المقربين. ويتطرق إنجين أكيوريك في مقالاته عن مواضيع وحكايات مختلفة لأشخاص كثر. وقد أشار البعض، أن من يقرأها يشعر أحياناً بأن بطل هذه المقالات والروايات هو إنجين نفسه.

إلى جانب عمله المهني يهوى إنجين أكيوريك العمل الخيري، حيث يشارك أيضاً في مبادرات تهدف إلى دعم قضايا مختلفة ونشاطات خيرية.

صورة لإنجين أكيوريك مع كتابه Zamansiz

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إنجين أكيوريك يشرح سبب تأخره عن الزواج لغاية الآن

في لقاء تمّ معه مؤخراً أثناء حضوره حفل زفاف صديقه الممثل أوزغور جيفيك، قال إنجين أكيوريك للصحافيين:" أوزغور صديقي منذ 20 عاماً منذ مسلسل "العريس الأجنبي" ( عربياً مسلسل الغريب) الذي عملنا فيه ومثلنا سوياً. في يوم عرسه نحن معه وإن شاء الله يكون زواجه سعيداً وجميلاً. كصديق وزميل له أنا بجانبه".

ويسأله الصحفيون:" هل سيكون دورك هو القادم بالزواج بعد أن تزوج كل أصدقائك"؟ فيجيب إنجين أكيوريك ضاحكاً:" أنتم مثل والدتي فهي أيضاً تريد معرفة الجواب عن هذا السؤال. طبعاً الفكرة موجودة وقائمة ولكن ينبغي إيجاد الشخص المناسب لتنفيذها. هذه الأمور مختلفة بعض الشيء. لذلك يجب أن نقول علّه خير".

ويسألونه مجدداً:" ولكنك ومع كل هذه الوسامة التي تتمتع بها ألا يمكنك إيجاد فتاة بكل سهولة"؟ فيقول إنجين أكيوريك:" الحياة لا تسير على هذا النحو. إن واقع الحياة مختلف. أمور القلب تكون مختلفة وتحدث بشكل مختلف. وأيضاً هذه الأمور متعلقة بالقدر والنصيب قليلاً. ولكن لنرى ماذا سيحصل لاحقاً". وسأله أحد الصحافيين:" ولكن ألا تتلقى عروضاً كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"؟ فسأله إنجين أكيوريك عن قصده. فأجابه الصحافي:" ألا يوجد فتيات يقلن لك بشكل مباشر هل تتزوجني؟ فأجاب إنجين أكيوريك: " لا أعرف، لم أتلقَ مثل هذا العرض حتى الآن. وهذا أساساً شيئ لن يكون حقيقياً إذا حدث. وسيكون مجرد عرض يتم طرحه فقط".

ويُسأل:" ابتعدت فترة عن الشاشات هل هناك مشاريع أو مسلسلات قريباً؟ فيجيب إنجين أكيوريك:" بدأنا بتصوير عمل جديد على نتفليكس. وأنا سوف أبدأ التصوير بعد يومين. وسوف يكون مشروعاً جميلاً إن شاء الله".

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