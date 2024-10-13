الخليج اليوم .. قطر.. افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

افتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة مركز للتعليم المفتوح تابع لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية وسيتيح للطلبة الأجانب إمكانية تعلم اللغة الروسية والتعرف على ثقافة روسيا.

وأفادت وكالة "تاس" بأنه تم افتتاح المركز في مؤسسة "المتميز" التعليمية في العاصمة القطرية بالتعاون مع جامعة الشيشان التربوية الحكومية.

وقالت نائبة رئيس جامعة الشيشان التربوية الحكومية للشؤون العلمية والدولية تمارا أفتاييفا في تصريح لـ"تاس": "يعد مركز التعليم المفتوح التابع لوزارة التعليم الروسية (في الدوحة) واحدا من شبكة المراكز التي افتتحتها الوزارة ابتداء من عام 2023 في أكثر من 60 دولة، وقد افتتحت يوم الجمعة (مراكز مماثلة) في دبي ومسقط".

وأضافت: "وفي الوقت الحالي، سيتم تدريب 25 شخصا في هذا المركز، هم مواطنون أجانب من السودان وباكستان ودول أخرى يخططون للدراسة في الجامعات الروسية في المستقبل".

وبحسب الوكالة عقد المركز اليوم السبت أول درس تمهيدي.

وقال أحمد الكاشف، مدير مؤسسة "المتميز" التعليمية، لـ"تاس": "قررنا المساهمة في افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في قطر بعد أن شعرنا بحرص وزارة التعليم الروسية على توفير كافة الفرص لذلك".

وأضاف: "بمجرد أن أعلنا عن دورات اللغة الروسية، تواصل معنا ما لا يقل عن 25 شخصا في الأسبوع الأول، من بينهم طلاب يرغبون في الدراسة في روسيا وآخرين يرغبون في زيارة روسيا لأغراض السياحة".

وقد قامت مؤسسة "المتميز" في قطر بتنظيم التسجيل للراغبين في تعلم اللغة الروسية، بينما يقوم أساتذة من جامعة الشيشان التربوية الحكومية بتنظيم العملية التعليمية، بما في ذلك توفير المناهج التعليمية.

ووفقا لأفتاييفا، تعمل مجموعة من الباحثين من جامعة الشيشان التربوية الحكومية في جمهورية الشيشان الروسية على تطوير كتاب مدرسي لتعليم اللغة الروسية للناطقين باللغة العربية، ومن المقرر نشره بحلول نهاية عام 2024.

وفي المرحلة الأولى، سيتلقى طلاب مركز التعليم المفتوح التابع لوزارة التعليم الروسية برامج دراسية تتوافق مع مستويات اللغة الأجنبية A1 و A2. وتتكون كل دورة من 144 ساعة، منها 80 ساعة للدروس الصفّية و64 ساعة للدراسة الذاتية.

ومن المحتمل إدراج برامج أخرى في الخطة الدراسية في الفصل الدراسي الثاني، وعند اجتياز الامتحانات بنجاح، سيحصل الطلاب على شهادة تثبت مستوى إتقانهم للغة الروسية، وسيمكنهم استخدامها في التقديم لمتابعة الدراسة في المؤسسات التعليمية الروسية.

المصدر: تاس