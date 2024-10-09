تامر حسني ينعى الملحن الشاب محمد عبد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني على نعي الملحن الراحل محمد عبد المجيد، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، عقب أداء التمارين بأحد الصالات الرياضية.

وكتب "حسني" من خلال حسابه بموقع "إنستجرام": "توفى إلى رحمة الله الملحن الموهوب محمد عبد المجيد، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة، راح للكبير راح لأحن حد عليه، راح لدار الحق والرحمة، إحنا اللي في دار الشقاء ودار الباطل، خالص العزاء لأهله الكرام وربنا يصبركم".

وكشف عن خبر الوفاة محمود التوني مدير شركة ميوزيك تون للإنتاج واكتشاف المواهب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" نظرًا لعلاقة الصداقة التي جمعتهما قبل رحيله ونعاه قائلا: " البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يا بني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

وكان آخر ما نشره الملحن الشاب محمد عبد المجيد صورة له منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق عليها: "اللي جاي حلو جدًا جدًا".

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