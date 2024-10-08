تامر حسني: "أبويا كان مطرب عظيم بس مكملش لظروف سيئة مع أعداء النجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو قديم يجمعه بوالده، وظهر وهو يغني معه أغنية "آه يا غربة".

وشارك "تامر" الفيديو من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "أبويا حبيبي اتغرب غصب عنه وبعدنا سنين وسنين، بس عمري ما نسيت أن هو السبب في وجودي، والسبب في موهبتي".

وأضاف: "كان بيغني زمان وكان مطرب عظيم بس مكملش لظروف نفسية سيئة مع أعداء النجاح، وظروف صحية من عند ربنا وقال الحمد لله عشان كده انتقمت له وأخذت له حقه من حلمه اللي ماكملش وبعون الله حققته له وكملته له ونص".

وتابع: "ثانيًا الأغنية دي يمكن مأخدتش حقها في النجاح عشان كده غنيناها في برنامج "رحلة صعود" في 2014 لأن كلامها فعلًا بيعبر عن حال الدنيا الفترة دي، والناس اللي بتجبرها الظروف إنها تتغرب، وتعيش بعيد عن أهاليها، يارب رجع كل غايب لأهله و لولاده ولناسه يارب، شدة وتزول من على وطنا يارب يارب يارب".

ويخوض تامر حسني بطولة فيلم "ريستارت" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين.

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