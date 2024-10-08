أكرم حسني يشارك في سباق رمضان 2025

يعكف المنتجون وشركات الإنتاج حاليا، على الانتهاء من خريطة مسلسلاتهم الأخيرة، والمقرر مشاركتها في موسم رمضان المقبل 2025، إذ من المتوقع مشاركة عدد كبير من المسلسلات في السباق الرمضاني.

إن الفنان أكرم حسني انضم للأبطال المشاركين بسباق رمضان 2025، إذ يشارك بمسلسل من إنتاج كريم أبو ذكري، وجارٍ التعاقد من باقي أبطال العمل، والكشف عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسلات رمضان 2025

وينافس في موسم رمضان المقبل 2025، عدد من الفنانين، من خلال عدة مسلسلات، أبرزها مسلسل إش إش، بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، ومسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، بالإضافة إلى مسلسل كامل العدد للفنانة دينا الشربيني، وغيرهم.

أعمال أكرم حسني

وسبق وشارك أكرم حسني في موسم رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل بابا جه، والذي ضم كل من الفنانة نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، لافينيا نادر، فريال يوسف، محمد أوتاكا، وآخرين، والعمل من إخراج خالد مرعي.

ودارت أحداث مسلسل بابا جه في إطار يجد (هشام) نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة، وتتوالى الأحداث.

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