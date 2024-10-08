شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وصناع "تيتا زوزو" فى ضيافة "صاحبة السعادة" الاثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويحل ضيوفًا على البرنامج خلال الحلقتين كلا من: محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، بسمة داوود، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، سمر علام، عابد عناني، والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد عبد العزيز، وكذلك دنيا ماهر وإسراء نبيل وأحمد عنان وجودي مسعود وجوليا كريم ومدثر حسن ومعاذ جاد وكارلا سعد وصالح مهدي.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.



محمد كيلاني مع إسعاد يونس



نور محمود واسعاد يونس



اسلام ابراهيم واسعاد يونس



كواليس حلقة تيتا زوزو مع إسعاد يونس



عابد عناني في صاحبة السعادة



أبطال وصناع تيتا زوزو