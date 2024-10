بعد إعلان مشاركته في "الجونة السينمائي".. تعرف على تفاصيل الفيلم اللبناني "مشقلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرضه للفيلم الروائي اللبناني "مشقلب" في دورته السابعة المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر الجاري، ضمن قسم "خارج المسابقة".

الفيلم عبارة عن مجموعة من الأفلام التي تستكشف أحداث السنوات الأخيرة في لبنان. يضم 4 قصص يقدمها مجموعة من المؤلفين والمخرجين اللبنانيين وهم: لوسيان بورجيلي (غداء العيد) وبان فقيه (Keep It Together) ووسام شرف (حديد نحاس بطاريات) وأريج محمود (بيروت 6:07).

فيلم "مشقلب" من إنتاج المنتج التنفيذي بشارة مزنر وشركة Unbranded بيروت، ويمزج الفيلم بين الدراما والكوميديا السوداء، ليعكس المشاعر والتجارب المعقدة للشعب اللبناني في فترة مليئة بالفوضى، إذ يساهم كل مخرج في تقديم صوت مختلف في السرد، مما يخلق صورة شاملة لأمة تكافح مع الفوضى وعدم الاستقرار والصمود.

وتقوم نادين لبكي في الفيلم بدور المنتجة التنفيذية، وتعلق في بيان صحفي "مشقلب فيلم مهم للغاية يعكس بصدق التأثير النفسي لانهيار لبنان على جيل الشباب الذي ما زال يحاول تجاوز العديد من طبقات الظلم". وأضاف زوجها والمنتج التنفيذي خالد مزنر: "تكشف هذه المجموعة من الأفلام كيف يمكن أن تتسبب الفوضى في كثير من التعقيدات وكيف يمكن أن تؤدي الفوضى إلى الجمال".

يتكون الفيلم من 4 أفلام قصيرة هي: "المجموعة" و"Motherland"، "Don’t Panic"، و"A Piece of Heaven"، كل منها يقدم نظرة على الطريقة التي أعادت بها هذه الأحداث تشكيل حياة الناس، بالإضافة إلى الحالة النفسية الجماعية للبنان. ويقول المنتجان التنفيذيان بشارة مزنر وفيليب جبر في تصريح مشترك "الأجواء والقصص المتنوعة في مشقلب تساهم في تقديم صورة أكبر للبنان اليوم، وتصور التأثيرات العميقة للفوضى على حياة الناس".

ويؤكد جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، على أهمية المشروع قائلاً: "على الرغم من أننا ما زلنا لا نملك الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، إلا أن فيلم مشقلب يسلط الضوء على قصص أولئك الذين غالباً لا يُسمع صوتهم. إن موضوعات عدم الاستقرار والصمود التي تتكرر في هذا العمل ليست مجرد تجارب لبنانية، بل هي تجارب عالمية. في عالم يواجه حالة من الشك وعدم اليقين بشكل متزايد، يتأمل الفيلم في القدرة البشرية المشتركة على التحمل والعثور على الأمل وسط الاضطرابات".

يضم الفيلم طاقم تمثيل من أبرز المواهب في لبنان، من بينهم: منال عيسى (السباحتان) ورودريغ سليمان (المسافر) وفرح شاعر (غداء العيد) وحنان الحاج علي (باب الشمس) وبترا سرحال ويارا أبو حيدر وسعيد سرحان (بيروت هولدم)، وجوزيف عقيقي (الهيبة)، وفنان الـ(ستاند أب كوميدي) شاكر بو عبدالله مؤلف مشارك في "A Piece of Heaven".