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سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالات أنيقة وألوان زاهية خلال انتظارها لمولودتها

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ميرنا وليد - بيروت - منذ إعلان حملها بطفلتها، أظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف أناقة لافتة في إطلالاتها، حيث اختارت ألوانًا زاهية ومشرقة تعكس فرحتها وترقبها لقدوم مولودتها.


وتتميز إطلالات سلمى بالتنوع، حيث تجمع بين الفساتين العصرية والتصاميم الكلاسيكية، مع لمسات أنثوية جميلة تضيف إلى جمالها.
و تُظهر سلمى من خلال اختيارها للألوان ارتباطًا عاطفيًا بجنس جنينها، حيث تتراوح بين الألوان الوردية والدافئة التي تعبّر عن الأنوثة.

إليكم أبرز إطلالات سلمى أبو ضيف بعد إعلانها منذ أيام، عن انتظارها لمولودتها من زوجها إدريس عبد العزيز:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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