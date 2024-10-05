غادة عبد الرازق تتالق بالكاجوال.. وسعر حقيبة يدها من Prada سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق على متابعيها بإطلالة كاجوال رائعة من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل الطائرة خلال عودتها إلى القاهرة في مصر، حيث كانت ترتدي توب ضيق باللون الأبيض ذات اكمام طويلة مع سروال واسع باللون الزهري، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت غادة بيدها حقيبة من دار أزياء Prada، وصل سعرها إلى 1280 دولار.

وكانت لفتت غادة عبد الرازق، الأنظار لها خلال مشاركتها في حفل دار "Messina" الفرنسية.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ اختارت تنورة طويلة، مع توب بلون الأزرق الغامق.

جاءت التوب بحمالات رفيعة وبنمط الأوف شولدر، مع فتحة واسعة على الكتفين والصدر.

وتزينت غادة بمجوهرات باهظة الثمن، إذ اختارت عقداً فخماً يحتوي على 200 ماسة، من تصميم الدار الفرنسية، يصل سعره لإلى 45200 جنيه إسترليني.



