فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يعلن موعد عرض مسرحية "طالبين القرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض المسرحية الكوميدية "طالبين القرب" بطولة الفنان حسن البلام والفنان داوود حسين، في المملكة العربية .

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الملصق الدعائي للمسرحية، معلقا "تنتظركم المسرحية الكوميدية (طالبين القرب) من بطولة الفنان حسن البلام والفنان داوود حسين ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشديّ، من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر".

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق فعاليات موسم الرياض، في 12 أكتوبر الجاري، والذي سيشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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