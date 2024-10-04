تركي آل الشيخ يعلن موعد عرض مسرحية "طالبين القرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض المسرحية الكوميدية "طالبين القرب" بطولة الفنان حسن البلام والفنان داوود حسين، في المملكة العربية السعودية.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الملصق الدعائي للمسرحية، معلقا "تنتظركم المسرحية الكوميدية (طالبين القرب) من بطولة الفنان حسن البلام والفنان داوود حسين ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشديّ، من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر".

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق فعاليات موسم الرياض، في 12 أكتوبر الجاري، والذي سيشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.