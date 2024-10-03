نيللي: “لا خليفة لي في عالم الاستعراض.. والفوازير نهج لا يُقلَّد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نيللي خلال حضورها الندوة التي أُقيمت لتكريمها في “مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط”، عن رؤيتها لوضع الاستعراض في الوقت الحالي، معلنةً أنها لا ترى في الفنانات الموجودات حالياً مَن تجد فيها امتداداً لها، أو يمكن اعتبارها خليفة لها في تقديم الاستعراضات والفوازير، مشيرةً إلى أن نهج الفوازير التي كانت تقدمها لا يزال مميزاً، ولم يتمكن أحد من تقديمه بالطريقة نفسها.

وكشفت نيللي عن موقف جمعها بالفنان الراحل محمود ياسين في أحد الأعمال الفنية التي كانا قد قدّماها معاً، مشيرةً إلى أنه لم يكن يتوقع أن تلعب أدوار الشر بسبب ملامح وجهها البريئة.

وقالت نيللي: “محمود ياسين قال عليَّ إن نيللي الوش البريء هتعمل شريرة إزاي؟ فأنا أصريت وعملته بطريقة مختلفة، وقدّمت الشر، مش برفع حواجبي خالص ولا بكشّر، وكان تفكيري صح اسم الله عليَّ”.

وعبّرت نيللي عن سعادتها بتكريمها ضمن الدورة الـ40 لـ”مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط” التي تحمل اسمها، مشيدةً باستقبال الجمهور لها بعد غيابها لسنوات عن الساحة الفنية، قائلةً: “الجمهور الإسكندراني عسل ولا يمكن أكسف حد من الجمهور لأن هو اللي عملني من غيره مين نيللي؟ ومبسوطة بفرحة الناس بتكريمي في مهرجان الإسكندرية”.