أعلنت ارتداء الحجاب في حفل زفاف صديقتها.. معلومات عن الفنانة جيهان أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة جيهان أنور عن ارتدائها الحجاب، وظهرت به في حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل على والمخرج ياسر عطية، الذي أقيم أمس الاثنين بمنطقة شبرامنت.

في التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365" معلومات عن الفنانة جيهان أنور:

-أعلنت الفنانة جيهان أنور ارتداء الحجاب وظهرت به للمرة الأولى بشكل رسمي في حفل زفاف صديقتها فاطمة عادل.

ـ ولدت جيهان أنور بالقاهرة سنة 1975.

ـ وتخرجت من مدرسة خالد جلال بمركز الإبداع الفني.

ـ بدأت جيهان أنور مسيرتها الفنية عام 2008 مع الفنان تامر حسني، في فيلم "كابتن هيما".

ـ وفي عام 2008 شاركت بمسرحية "قهوة سادة"، مع طلاب مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، للمخرج الكبير خالد جلال.

ـ كان أبرز أدوارها الفنية شخصية "ابتسام"، التي جسدته في فيلم "عسل أسود" مع الفنان أحمد حلمي سنة 2010.

ـ وشاركت في رمضان 2017 مع النجم عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" كضيفة شرف.

ـ وشاركت أيضًا في العديد من المسلسلات أبرزها: "هالة والمستخبي، عايزة أتجوز، رقم مجهول، اسم مؤقت، طلعت روحي، كلبش، خاتم سليمان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جيهان أنور مسلسل "شارع 9"، بطولة كلًا من رانيا يوسف، نضال الشافعي، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، هدى الأتربي، أحمد سلامة، منة عرفة، وغيرهم.