بمشاركة غادة عادل ويفتتح سابع دورات "الجونة السينمائي".. تعرف على فيلم "أخر المعجزات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفيلم القصير أخر المعجزات للمخرج عبدالوهاب شوقي، ليفتتح الدورة السابعة من المهرجان، التي تُقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

الفيلم مقتبس من القصة القصيرة "معجزة" من المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للأديب الحائز على جائزة نوبل والروائي الأشهر في العالم العربي نجيب محفوظ، وفي تناول شيّق للعلاقة بين العالمين المادي والروحي، يتتبع الفيلم رحلة يحيى الصحفي الأربعيني، الذي تأتيه مكالمة هاتفية من شخص ميت أثناء وجوده في الحانة، ما يدفعه نحو رحلة روحية تنتهي بمصير غير متوقع.

فيلم أخر المعجزات من إخراج عبدالوهاب شوقي ويشاركه مارك لطفي في كتابة السيناريو، من بطولة خالد كمال وأحمد صيام وعابد عناني، مع ظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومن إنتاج أمجد أبو العلاء (شركة ستيشن فيلمز) مخرج فيلم ستموت في العشرين الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومارك لطفي (فيج ليف ستوديوز)، وباهو بخش (ريد ستار فيلمز)، وعادل عبدالله (كي فيلمز وشفت ستوديوز)، كما تلقى دعم من قبل الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق ).

وقال عبدالوهاب شوقي في بيان صحفي "وردت هذه القصة في المجموعة التي كتبها نجيب محفوظ مباشرة بعد نكسة يونيو 1967، واعتقادي الشخصي أننا لم نزل في أثر 1967. حالة فقدان الإيمان في الذات وقدراتها، والتعلق فيما هو غير معقول، لأنه الأمل الوحيد".

وأضاف "لقد هُزم الإنسان العربي وفقد الأمل في الحل الدنيوي، فليس أمامه غير حلول السماوات. إننا للأسف مازلنا أمام نفس الواقع، وعلينا جميعًا تفكيكه ومعالجة أسبابه، لذا رأيت أنها من قضايانا الكبرى".

عبدالوهاب شوقي درس الإخراج السينمائي من خلال ورش عمل مختلفة مع مخرجين كبار. بدأ مسيرته المهنية كمساعد مخرج مع مخرجين مشهورين بالعالم العربي، منهم خالد مرعي وحاتم علي، ثم كمساعد مخرج أول مع أمجد أبو العلاء في فيلمه ستموت في العشرين الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي.

بالإضافة إلى ذلك، عمل كمساعد مخرج أول مع المخرج يسري نصر الله في مسلسله الأخير منورة بأهلها، والفيلم المرتقب "كولونيا" للمخرج محمد صيام الذي حصد خمس جوائز في فاينال كات في مهرجان فينيسيا، كما عمل في عدة أعمال تجارية من بينها مؤخراً فيلم شِقو الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر 2024 حيث عمل فيه كمخرج منفذ، ويطوّر مشاريعه الخاصة التي سيستخدم فيها كل الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية.