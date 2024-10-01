ياسمينا العبد تنشر صورا من كواليس "البحث عن علا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة ياسمينا العبد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من كواليس مسلسل البحث عن علا 2. الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس.

وتقوم ياسمينا بدور زينة صديقة نادية ابنة هند صبري المقربة والتي تساعدها في الترويج لمشروعها Second Chance.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، ندا موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين. العمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل مسار إجباري الذي شاركت فيه بالسباق الرمضاني 2024، والعمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

ومن أعمالها في السينما هو مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي ومن المقرر عرض الجزء الثاني قريباً.