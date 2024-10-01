وقف فيلم أوراق التاروت بسبب علي غزلان .. البلوجر الشهير يخرج عن صمته

ياسر رشاد - القاهرة - خرج البلوجر علي غزلان ، عن صمته بعد الاتهامات التي لاحقته خلال الساعات الأخيرة حول تسببه في إيقاف عرض فيلم أوراق التاروت، بطولة النجمة رانيا يوسف، ليكشف كواليس مشاركته والتي أحدثت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

تحدث علي غزلان خلال مقطع فيديو عبر، قائلًا:" أنا لقيت السوشيال ميديا كلها ملهاش كلام غير عن وقف فيلم التاورت بسبب علي غزلان ، أنا لا وقفت فيلم ولا شاركت في فيلم ".

علي غزلان : رفضت المشاركة في أوراق التاروت

كشف "غزلان" كواليس ظهوره في فيلم أوراق التاروت، قائلًا:" اللي حصل من 3 سنين كنت مع صديقي إبرام وسمية الخشاب في اللوكيشن قاعدين ففي مشهد في الفيلم المفروض بلوجر حقيقي من المجتمع وقالولي يالا تشارك معانا وانا في البداية رفضت قالولي ده مشهد عادي ".

واختتم علي غزلان حديثه، كاشفًا الهدف من المشاركة في الفيلم، وقال:" وانا ولا اخدت فلوس ولا عملت حاجة والموضوع مجاملة مش أكتر ".

أوراق التاروت

الشركة المنتجة لـ أوراق التاروت تكشف حقيقة مشاركة بلوجر شهير

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" توضيحًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن مشاركة البلوجر علي غزلان ضمن الأحداث .

وأوضحت الشركة أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، حيث إقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، وهو ما يخالف ما تم تداوله في بعض الصحف.

وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

وتلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

وتدعو الشركة الجمهور إلى انتظار العمل السينمائي الذي سيطرح قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيقدم مفاجآت فنية عديدة تليق بتطلعات المشاهدين.