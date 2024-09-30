شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون هناك موسم ثانٍ من The Perfect Couple.. نيكول كيدمان تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية نيكول كيدمان لـ موقع USA Today، أنها تريد تقدبم جزء ثانى من مسلسل The Perfect Couple، الذى طرح على منصة نيتفلكس خلال الشهر الماضى، حيث أشارت قائلة:" أعتقد أن قصة العمل لديها الكثير لتروى بعد، وأعتقد أنه لا يزال هناك قدر هائل من الأحداث لكل الشخصيات لتقديم موسم جديد".

يستند مسلسل The Perfect Couple إلى رواية ليس لها تكملة، ومع ذلك، لا يعني هذا أن منصة نيتفلكس لن تبحث عن طريقة للاستفادة من نجاح المسلسل.

نظرًا لطبيعة الأحداث في نهاية المسلسل القصير، لا يزال معظم الشخصيات الرئيسية متاحة للاستخدام كأساس لقصص مستقبلية.



نيكول كيدمان

وكانت قد أنشأت النجمة العالمية نيكول كيدمان وزملاؤها في مسلسل The Perfect Couple "جروب" على تطبيق الـWhatsApp لمحاولة التهرب من تصوير مشهد رقص لبداية المسلسل.

مسلسل The Perfect Couple المكون من ست حلقات يعرض على منصة نيتفلكس، ويشارك في بطولته ليف شرايبر وإيف هيويسون وميجان فاهي وجاك رينور وداكوتا فانينج.

اقتبس مسلسل The Perfect Couple من رواية إلين هيلدربراند لعام 2018 وتتبع أميليا هيويسون، التي على وشك الزواج من عائلة ثرية على الرغم من عدم موافقة والدة العائلة جرير (كيدمان)، في صباح يوم الزفاف، تم العثور على أحد الأشخصا ميتًا على الشاطئ.