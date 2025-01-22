شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. "شولتس" يطالب بعواقب فورية بعد هجوم الطعن والان نبدء بالتفاصيل

هجوم طعن

الدمام - شريف احمد - بعد هجوم الطعن القاتل الذي وقع في مدينة أشافنبورج بجنوب ألمانيا، اليوم الأربعاء، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس السلطات بتوضيح سبب بقاء الجاني في البلاد.ونقل بيان عن شولتس قوله:" سئمت تكرار وقوع مثل هذه الأعمال العنيفة لدينا كل بضعة أسابيع، من قبل أشخاص جاؤوا إلينا بالأساس بحثا عن الحماية، هذا النوع من التسامح الذي يفهم بشكل خاطئ غير مقبول تماما".وأفاد وزير داخلية ولاية بافاريا، حيث تقع مدينة أشافنبورج، يواخيم هيرمان، بأن الجاني هاجم الضحايا باستخدام سكين مطبخ وقام الشاب الأفغاني بمهاجمة عدة أشخاص بسكين في قلب منتزه شهير يقع في وسط مدينة أشافنبورج، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.وأفادت معلومات بأن الرجل كان يعاني اضطرابات نفسية، وأنه كان مسجلا في الفترة الأخيرة في نزل للاجئين في المنطقة.وأعرب شولتس عن مواساته للضحايا وأسرهم، ووصف الحادث بأنه "عمل إرهابي لا يصدق" وأضاف: "يجب أن تتخذ عواقب فورية بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج - فالكلام وحده لا يكفي".