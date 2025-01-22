شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 8 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإغاثية في سوريا واليمن الهلال الأحمر يطلق مبادرة لإحياء البهجة في قلوب الأطفال المنومين

أمطار متفاوتة الغزارة

أمطار خفيفة إلى متوسطة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 8 درجات مئوية، في درجات الحرارة الصغرى ليلة الأربعاء/الخميس.وجاءت درجات الحرارة الصغرى في بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، كما يلي:- الدمام 8 درجات مئوية.- مكة المكرمة 21 درجة مئوية.- المدينة المنورة 23 درجة مئوية.- الرياض 6 درجات مئوية.- جدة 22 درجة مئوية.- أبها 8 درجات مئوية.- تبوك 4 درجات مئوية.- بريدة 3 درجات مئوية.- حائل درجة مئوية واحدة.- الباحة 10 درجات مئوية.- عرعر درجة مئوية واحدة.- سكاكا درجة مئوية واحدة.- جازان 23 درجة مئوية.- نجران 10 درجات مئوية.- الخرج 9 درجات مئوية.- المجمعة 6 درجات مئوية.- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.- الدوادمي 7 درجات مئوية.- شرورة 13 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق مائيةوتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الجوف، والحدود الشمالية من الخميس إلى الاثنين، وعلى مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل يومي الأحد والاثنين.فيما يتوقع أن تشهد المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من الخميس إلى السبت، وكذلك جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء السبت إلى صباح الأحد، ومنطقة نجران من الخميس إلى الاثنين، ومنطقة تبوك يوم الاثنين.وأهاب المركز بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية، لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصا على سلامة الجميع.