حقنة شهرية لخفض الكوليسترول.. ماذا تفعل بالجسم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد فرط كوليسترول الدم العائلي (HeFH)، وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، حالة تهدد الحياة، إذ يعاني المرضى من طفرة في مجموعة صغيرة من الجينات التي تتحكم في طريقة تخلص الجسم من الكوليسترول، ليصبح لديهم مستويات كوليسترول أعلى من المعدل الطبيعي بمرتين إلى ثلاث مرات، ما تزيد من خطر الإصابة بأحداث القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي.

حقنة شهرية لخفض الكوليسترول

ومؤخرًا، ذهب الحديث عن تأثير حقنة شهرية لخفض الكوليسترول، بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على علاج إضافي لخفض نسبة الكوليسترول بين بعض البالغين المُعرَّضين للخطر، وهو حقنة Leqvio (inclisiran) كعلاج يمكن استخدامه مع النظام الغذائي والعلاج بالستاتينات التي يتحملها الجسم إلى أقصى حد للبالغين المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي (HeFH) أو مرض القلب والأوعية الدموية التصلبي السريري والذين يحتاجون إلى خفض إضافي لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وأوضحت هيئة الدواء أن الحقنة تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ LDL-C، إذ يُعطى جرعة 284 مل تحت الجلد، وجرعة ثانية بعد ثلاثة أشهر، ويستمر العلاج مرة كل ستة أشهر.

الجدير بالذكر أنه في 2021، أعلن عدد من الأطباء عن ابتكار حقن بديلة لعقار «ستاتين» الذي ينبغي تناوله يومياً، والخاص بعلاج الكولسترول، التي تُعطى مرتين فقط في السنة بدلاً من الدواء، وذلك بعد الحصول على الموافقة من «هيئة الرقابة على قطاع الأدوية» في المملكة المتحدة.

وأوضح الأطباء أن العقار يمكنه خفض الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن تبلغ تكلفة الدواء نحو 2000 جنيه إسترليني للجرعة.

طبيب يعلق على فاعلية استخدام حقنة شهرية لخفض الكوليسترول

في هذا الصدد، علَّق دكتور ماجد الثورة أخصائي الطب العام، على فاعلية استخدام حقنة شهرية لخفض الكوليسترول، مؤكدًا أن الأمر غير منطقي استخدامه والترويج لفاعليته بشكل عام: «إزاي شخص نمط الحياة الخاص بيه مش صحي، وبياكل أكل ضار، ومش بيمارس الرياضة، وده مسبب له ارتفاع في الكوليسترول أروح أقوله استخدم حقنة وهتقضي على كل المشاكل دي، طبعًا مش صح، وزيها زي حُقن التخسيس ممكن تظهر فاعلية ملحوظة في البداية لكن بتسبب مخاطر صحية كبيرة جدًا بعدها».

وتابع الثورة، خلال حديثه لـ«الوطن»: «مريض الكوليسترول لازم الطبيب يشخصه بعد التحاليل والفحوصات، ويعرف نسب الدهون والكوليسترول ويبدأ يصرف الدواء مع النصائح لعلاج نمط الحياة الخاطئ لنمط صحي».

وأوضح الطبيب أنه يمكن استخدام هذه الحقن الشهرية في حالة واحدة، إذا كان المريض ملتزما بالرياضة والوزن والنظام الصحي، لكنه يعاني من مشكلة جينية، في هذا الوقت يجب تدخل الحقن».

كما حذَّر الدكتور ماجد ثورة، من الآثار الجانبية الخطيرة للحقن الشهرية.

الآثار الجانبية الشائعة بسبب حقنة شهرية لخفض الكوليسترول

ويتسبب استخدام حقنة شهرية لخفض الكوليسترول، بعض الآثار الجانبية، على النحو التالي:

تفاعلات في موقع الحقن

تيبس المفاصل

عدوى المسالك البولية

الإسهال

التهاب الشعب الهوائية

ألم في الأطراف

صعوبة التنفس.