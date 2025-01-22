شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية: إصابة طالبين في إطلاق نار بمدرسة ثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الشرطة الأمريكية بإصابة طالبين بجروح إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي.وذكرت أن منفذ إطلاق النار "لم يعد يمثل تهديدا"، ولم توضح إيبريل ويذرلي، المتحدثة باسم شرطة ناشفيل، على الفور حالة المصابين الاثنين.وبينت ويذرلي، أنه يعتقد أن الجاني قد أطلق النار على نفسه بعد إصابة الطالبين، غير أنها لم توضح على الفور هل هو طالب.