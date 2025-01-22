شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. البنتاجون بصدد إرسال 1500 جندي لتأمين الحدود مع المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق بين أوروبا والمكسيك

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بصدد إرسال ما يصل إلى 1500 فرد من القوات العاملة للمساعدة فى تأمين الحدود الأمريكية المكسيكية بعد صدور أمر تنفيذى من الرئيس دونالد ترامب.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية.وادعى ترامب في نص الأمر التنفيذي أن هذا المسطح المائي "كان منذ فترة طويلة من الأصول الأساسية لأمتنا التي كانت مزدهرة في الماضي، وقد ظل جزءا لا يتجزأ من أمريكا."وكان الاتحاد الأوروبي، كشف عن توصله إلى اتفاق مع المكسيك لتعزيز العلاقات التجارية في مواجهة ترامب الذي هدد باستمرار شركاء الولايات المتحدة التجاريين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين برسوم جمركية عقابية تصل إلى 25%.وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق باعتباره شهادة على فوائد التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.وأضافت أن "الصفقة التاريخية تثبت أن التجارة يمكن أن تعزز الرخاء والأمن الاقتصادي والعمل المناخي والتنمية المستدامة".