شكرا لقرائتكم خبر عن حادث طعن جديد في ألمانيا.. قتيلان أحدهما طفل في هجوم بمتنزه والان نبدء بالتفاصيل

حادث طعن في ألمانيا

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الهجمات بالسكين

الدمام - شريف احمد - قُتل شخصان أحدهما طفل وأصيب آخران بجروح بالغة الأربعاء في هجوم بالسكين وقع في متنزه بجنوب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى توقيف مشتبه به أفغاني.يندرج الهجوم في إطار عمليات طعن شهدتها ألمانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن السلامة العامة.وأوضحت الشرطة عبر منصة إكس أن الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد حصل "قرابة الساعة 11,45" في متنزه شونتال في مدينة أشافنبورغ في ولاية بافاريا. واستهدف المهاجم مجموعة من الأطفال من مركز حضانة كانوا في المتنزه، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.وقالت الشرطة إن "شخصين قضيا متأثرين بجروحهما"، بينما أصيب شخصان آخران بجروح بالغة وهما يتلقيان العلاج في المستشفى. وأضافت أنه جرى القبض على المشتبه به وهو أفغاني يبلغ 28 عاما "في منطقة متاخمة لمسرح الجريمة"، دون الإشارة إلى الدافع.وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل كان يعاني مشاكل نفسية ويتلقى العلاج. وكان المشتبه به يعيش في مركز لجوء في المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيغل الإخبارية.وتساءل المستشار الألماني أولاف شولتس عن سبب وجود الأفغاني المشتبه به في ألمانيا. وجاء في بيان لشولتس: "على السلطات أن تفسّر بأسرع وقت ممكن لماذا المهاجم كان لا يزال في ألمانيا".وأعربت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن "قلقها البالغ" إزاء الهجوم. وجاء في بيان أن "التحقيق سيوضح خلفية هذا العمل العنيف الرهيب".بعد الهجوم قالت الشرطة إن "لا مؤشرات تدل على وجود مشتبه بهم آخرين" أو مزيد من المخاطر المحدقة بالعامة. وأوقفت الشرطة شخصا ثانيا يتم التحقيق معه بصفة شاهد.شهدت ألمانيا عددا من الهجمات بالسكين في الأشهر الأخيرة، وتهيمن المسائل الأمنية على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير.ووقع أعنف الهجمات في زولينغن (غرب) حيث قتل ثلاثة أشخاص طعنا خلال احتفالات محلية في نهاية أغسطس.وفي يونيو، أودى هجوم آخر بالسكين في مانهايم بحياة شرطي تدخّل للتصدّي للمهاجم.