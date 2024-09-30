شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تفتتح حفلها الغنائى فى ليالي مصر بـ"تيجي نسيب".. 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الكبيرة أنغام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات ليالى مصر يوم 11 أكتوبر المقبل داخل المتحف المصري الكبير، ويتم إتاحة حجز التذاكر عبر شركة "تذكرتى"، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور النجمة أنغام.

وقال مصدر مقرب من النجمة أنغام لـ"الخليج 365" إنها ستفتتح حفلها الغنائى الكبير بأغنية "تيجى نسيب" والتي طرحتها مؤخرًا ضمن ألبومها الجديد، والتى كتبها لها الفنان أكرم حسنى، وهى الغنية التي تفاعل معها الجمهور في حفلاتها الأخيرة، كما أنها تبدأ بروفات حفلها من الآن.

وطرحت أنغام في البداية أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

ألبوم أنغام الجديد

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبدالله، والحان أحمد الناصر، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وميكس وماستر أمير محروس، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وميكس وماستر أمير محروس.

وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب أسرار" من كلمات آمار مصطفي، والحان شرنوبي، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية العاشرة باسم "ماكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي، وجاءت الأغنية الحادية عشر للنجمة أنغام بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة والحان عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان وميكس وماستر طارق مدكور، أما الأغنية الثانية عشر والأخيرة وهى الأغنية الرئيسي للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب"، وهى من كلمات أكرم حسني، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر حسن الشافعى.