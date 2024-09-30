يسرا تنتقد حصر المهرجانات في السجادة الحمراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي المؤتمر الصحافي لإعلان تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان والتي تنطلق يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وحتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وحضر المؤتمر عدد كبير من النجوم كان على رأسهم الفنانة يسرا، التي وجهت خلال كلمتها في المؤتمر انتقادات حادة لمن يختصرون فعاليات أي مهرجان في الريد كاربت فقط، مؤكدة أن المهرجانات السينمائية، لم تُقم من أجل تسليط الضوء على الأزياء، والملابس التي يرتديها النجوم، حيث أشارت إلى أن هناك أهدافًا نبيلة تقدمها المهرجانات، كما طالبت وسائل الإعلام بعدم تسليط الضوء على الريد كاربت فقط، مؤكدة أن الفنان من حقه الظهور بشكل لائق في المهرجانات، وأن هذا الأمر ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم.

أضافت: “حقي كفنانة أطلع على الريد كاربت صح، بس ياريت الإعلام ميحجمش المهرجان في ريد كاربت فقط، نحترم الريد كاربت والعمل اللي جوا، لازم ندي العمل حقه، ليه بتبصوا على الفستان بس؟، والشكل دا جزء من المهرجانات في العالم كله إحنا مخترعناهوش، إحنا أخدنا الاختراع”.

مؤكدة أن الفن هو اللغة الوحيدة القادرة على التواصل مع جميع الشعوب، من خلال التعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم، مشيرة إلى أن الدورة الماضية من مهرجان الجونة استطاعت تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، ولم يقف الأمر عند ريد كاربت أو ملابس النجوم التي تثير جدلًا كل عام.

أضافت: “الدورة الماضية من مهرجان الجونة مكانتش ريد كاربت بس، كان ليها عمق تاني خالص، كل مدى السينما بتعبر عن الحياة والأوجاع اللي عايشينها، واللي بيحصل في غزة، وبشوف إن الفن اللغة الوحيدة اللي ممكن تكون بينا وبين العالم، الفن يقدر يغير الدنيا لو استخدمناه صح”.

تابعت: “بتمنى النجاح للدورة السابعة من مهرجان الجونة، وبتمنى تستمتعوا معانا بالمهرجان وكل النجاح للمشاركين في هذه الدورة”.