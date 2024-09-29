شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سوق سيني جونة بمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يستعد سوق سيني جونة لكي يمهد الطريق أمام تأسيس شراكات بين أطراف صناعة السينما، ويشمل ذلك: شركات الإنتاج واستوديوهات مرحلة ما بعد الإنتاج والموزعين ومعاهد السينما في مصر ولبنان والسودان وفلسطين والسعودية وغيرها.

تمتد فعاليات سوق سيني جونة في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول، وتأتي النسخة الثانية في حلة أكثر رحابة وتنوُّع، إذ صُمم خصيصًا لتيسير المناقشات والتواصل والاجتماعات والتفاعل بين مُختلف الشركاء المحتملين.



في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، حقق سوق سيني جونة نجاحًا كبيرًا في عامه الأول، ما مهَّد الطريق أمام نسخته هذا العام للتوسع في الأنشطة وتحسينها. لذا، تستضيف نسخة العام الحالي 22 عارضًا، مقابل 19 عارضًا في عام 2023. ويقدم السوق هذا العام برنامجًا جديدًا مُصمَّمًا حصريًّا ليتيح لعارضي السوق التعارف والتواصل والمشاركة في اجتماعات مع خبراء الصناعة. وقد راعى البرنامج هذا العام تلبية متطلبات كل شركة على حدة، ما يفتح الآفاق أمام نسخة ثانية واعِدة.



ستركز نسخة عام 2024 من سوق سيني جونة على الشركات المرتبطة بمراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج وشركات التوزيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف هذه الرؤية إلى دفع صناعة الأفلام إلى الأمام عبر تعزيز الترابط بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية التي تسهم في نجاح المشاريع المستقبلية.



واستمرارًا لأنشطة نسخة العام الماضي، يستضيف سوق سيني جونة فعاليات "ركن المواهب الناشئة"، وفيه تجتمع المواهب الصاعدة المشاركة في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة لكي تنخرط في برنامج مُنسق ومُعَد حصريًا من أجلهم. ويشمل هذا البرنامج محاضرات وورش وجلسات تواصل مع المختصين في الصناعة تحت عنوان "مقابلة مع الخبراء".



ويستضيف السوق "معرض الجونة للأفلام القصيرة" المخصص للاحتفاء بفن الأفلام القصيرة. يضم المعرض أكثر من 60 فيلمًا قصيرًا متاحًا في قسم "مكتبة الفيديو" للباحثين عن الجواهر غير المُكتَشَفة. ويُعد "معرض الجونة للأفلام القصيرة" من أكثر المشروعات الطموحة التي تُقام ضمن سوق سيني جونة، فهو بمثابة مكتبة لمجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة الاستثنائية المُنتقاة والمُنسَّقة لتسليط الضوء على أفضل إنتاجات السينما القصيرة المصرية والعربية.

يرحب سوق سيني جونة بجميع الضيوف الحاصلين على بطاقات اعتماد والباحثين عن فرص للتواصل واسكتشاف الشراكات المستقبلية. يمكن للحضور مقابلة أهم الفاعلين في صناعة السينما ودعم المواهب الناشئة والاطلاع على أعمالهم التي لا تزال قيد التطوير. كذلك يتيح السوق فرصة اكتشاف مختلف شركات الإنتاج والتوزيع، ومشاهدة أحدث الأفلام القصيرة، وتكوين رؤية عامة عن مستقبل الصناعة.





سيني جونة للمواهب الناشئة



تشهد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي تطوُّر برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، وهو القسم المخصص للمواهب الصاعدة، إذ يتوسع من برنامج فردي إلى مظلة ضخمة تشمل جميع مبادرات المهرجان لدعم تلك المواهب الصاعدة. ويؤكد هذا التوسع على التزام مهرجان الجونة السينمائي بدعم الجيل القادم من صُنَّاع الأفلام والمبدعين من مصر والدول العربية والإفريقية.

برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة



يهدف برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة إلى تمكين الجيل القادم من صناع الأفلام في مصر. بالشراكة مع مؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، يدعو مهرجان الجونة السينمائي المئات من طلاب السينما وصناع الأفلام الصاعدين للمشاركة في جميع فعاليات المهرجان، إذ يمكنهم حضور الحلقات النقاشية والمحاضرات والورش وعروض الأفلام وأنشطة التعارُف والتعلُّم المُعدة خصيصًا لهم.

يستهدف البرنامج صناع السينما الناشئين والمحترفين العاملين في مختلف التخصصات في صناعة السينما، ويشمل ذلك المخرجين والمنتجين وكُتّاب السيناريو، بالإضافة إلى الممثلين والمصورين السينمائيين ومهندسي الصوت والمديرين الفنيين، إلى جانب النقاد والمبرمجين والموزعين الناشئين.

يتكفَّل مهرجان الجونة السينمائي بجميع نفقات السفر والإقامة وبطاقات الاعتماد للمشاركين المُختارين، ويتيح لهم المشاركة في جميع فعاليات المهرجان، بما في ذلك الحلقات النقاشية والورش وعروض الأفلام وفعاليات التواصل.

برنامج المواهب الصاعدة



برنامج المواهب الصاعدة مُصمَّم للاحتفاء بالجيل القادم من صناع الأفلام العرب والأفارقة. وبإلهام من نجمة الجونة الأيقونية، يرى البرنامج هؤلاء السينمائيين بصفتهم نجوم المستقبل في صناعة السينما الإقليمية. ويختار البرنامج 10 صناع أفلام واعدين، بما فيهم مؤلفين ومخرجين ومنتجين، ممن اتخذوا خطوات فِعلية في مسيرتهم وأسهموا بطريقة أو بأخرى في الصناعة. وتتلقى هذه المجموعة المُنتقاة دعوةً لحضور مهرجان الجونة السينمائي، حيث ستُتاح لهم فرص حصرية للتواصل مع خبراء الصناعة والتعريف بأنفسهم ومشاريعهم، ما سيساعد على تطوير مسيرتهم المهنية.

عالم سيني جونة للصغار



أُطلِق عالم سيني جونة للصغار ضمن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ويُمثل مبادرة تعليمية بالاشتراك مع المدارس في الجونة لتعريف التلاميذ بعالم السينما. ويعزز هذا البرنامج حب الفنون في سن صغيرة عن طريق عروض أفلام مُعَدة خصيصًا لذلك. ويسعى مهرجان الجونة السينمائي إلى تبسيط مجال الرسوم المتحركة على تلاميذ المدرسة، بما يشجعهم على تطوير مهارات جديدة والانخراط في عالم من إبداعهم.

برنامج زوايا



برنامج زوايا مُصَمم خصيصًا لاكتشاف المصورين الفوتوغرافيين ونقاد الأفلام والمحترفين في مجال الإعلام ودعمهم، وبخاصة أولئك الذين يتمتعون بموهبة استثنائية واعدة في بداية مسيرتهم المهنية. يختار هذا البرنامج مجموعة من المواهب الشابة ويتيح لها الفرصة لتغطية مهرجان الجونة السينمائي. وسيحظى المشاركون بفرص حصرية لحضور فعاليات مختلفة من المهرجان، بما في ذلك النقاشات والمحاضرات وفعاليات السجادة الحمراء. وفي المقابل، سيُسهِم المشاركون بتغطيتهم الإبداعية للمهرجان عبر المقالات والصور الفوتوغرافية والمقابلات المُصوَّرة، ما يساعد في توثيق المهرجان والترويج له.

سيني جونة للأفلام القصيرة



سيني جونة للأفلام القصيرة، هو برنامج مُصمم تحت مظلة سيني جونة، لدعم صناعة الفيلم القصير في مصر وتسليط الضوء على صُناع الأفلام الواعدين، عن طريق التمويل المباشر وورش العمل والعروض والنقاشات.



يعد البرنامج أحدث البرامج المنضمة إلى مهرجان الجونة السينمائي، بدعم من أو ويست، المدينة المتكاملة التي أنشأتها شركة أوراسكوم للتنمية. يقدم سيني جونة للأفلام القصيرة جوائز نقدية، تبلغ 2,250,000 جنيهًا مصريًا، وهي واحدة من المنح الإنتاجية للأفلام القصيرة في المنطقة. ستوزع الجوائز على ثلاثة مشاريع فائزة: 1,000,000 جنيهًا مصريًا للمركز الأول، و750,000 جنيهًا مصريًا للمركز الثاني، و500,000 جنيهًا مصريًا للمركز الثالث.



تم فتح باب التقديم لصُناع الأفلام المصريين للمشاركة بمشاريعهم الروائية القصيرة في مرحلة الإنتاج، للحصول على فرصة للفوز بإحدى هذه الجوائز المرموقة. ستتاح الفرصة لصناع الأفلام التي سيقع عليها الاختيار، لعرض مشاريعهم على لجنة تحكيم من محترفي الصناعة خلال مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.



ستحظى المشاريع الفائزة بفرصة إقامة عرضها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسخة مهرجان الجونة السينمائي التي تلي إنتاج العمل مباشرة، وذلك من خلال المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان، والتي تعرض أبرز أفلام العام. توفر هذه الفرصة منصة عرض للأفلام الفائزة، ليتم الاحتفاء بها في موطنها.