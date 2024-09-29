شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال كوكب الشرق اليوم في معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الثقافة المصرية تقديم روائع وإبداعات رموز الغناء العربي من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عبر حفل ضمن سلسلة "كلثوميات" التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.



حفل أم كلثوم

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مسيرتها الفنية، ويؤديها كل من رحاب عمر وغادة آدم.

جدير بالذكر أن سلسلة "كلثوميات" تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية، التابعة لوزارة الثقافة، لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقي العربي.