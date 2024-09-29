تفاصيل مشاركة فيلم "فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف بمهرجان الجونة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم القصير “فجر كل يوم”، للمخرج أمير يوسف، للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان في دورته السابعة، والمقرر أن تنطلق يوم 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

فيلم “فجر كل يوم” مستوحى من أحداث حقيقية، تأليف وإخراج أمير يوسف، وإنتاج شركة CATS Films، وتدور أحداثه في فترة الخمسينات، حين يصطدم نبيل، البالغ من العمر 8 سنوات، بمعايير اجتماعية جديدة لا يستطيع فهم تأثيرها على صديقته المقربة.



ويشارك في بطولة فيلم فجر كل يوم، الطفلان كليوباترا سنفرو وسليم مصطفى، بالإضافة إلى مروة الصاوي وشذى محرم.. الفيلم من إنتاج نورا الخطيب مؤسسة شركة كاتس فيلمز، ويضم فريق العمل مدير التصوير إيفان وايدنكيلر، ومهندس الديكور عاصم علي، ومصممة الملابس نشوى معتوق، ومهندس صوت معتز القماري، ومصحح ألوان لوجان هايلين، والمؤلف الموسيقي سالم خطار، والمنتجة المساعدة حبيبة خضر.

من هو المخرج أمير يوسف؟

أمير يوسف، مخرج سينمائي مصري، يعيش في سان فرانسيسكو، يستمد إلهامه من الثقافة المصرية، وفي آخر أعماله يبحث في موضوعات الاغتراب والهوية خلال فترات الفوضى الاجتماعية، بينما يتعمق في موضوعات الازدواجية، حيث تتعايش الأفكار والعواطف المتعارضة.

أحدث أفلامه القصيرة "فجر كل يوم"، شارك حتى الآن في 13 مهرجانًا حول العالم، حيث حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان جالوي في أيرلندا، وحاليًا يشارك في مهرجاني لندن والجونة السينمائي،. بالإضافة إلى ذلك شاركت أفلامه السابقة في العديد من المهرجانات الدولية وفازت بالجوائز، من بينها مهرجان سلام دانس السينمائي ومهرجان رود آيلاند السينمائي الدولي.