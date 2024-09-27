بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز تقلد فيفي عبده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز وهي تقلد الفنانة فيفي عبده، وذلك بأسلوبها الطريف في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج"عرب وود" على إنستجرام، فيديو ياسمين عبد العزيز، والذي ظهرت فيه مرتدية نظارة.

وحمل فيديو ياسمين في تقليدها لفيفي، وهي تقول "عايزة أقول لكل اللي بيكرهوني ومبيحبونيش وبيحقدوا عليها، هديك 5 أقلام على وشك، عشان أنت بتكرهني".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم مؤقت "وتقابل حبيب" تتعاون فيه مع كريم فهمي ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

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