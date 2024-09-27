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بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز تقلد فيفي عبده (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز وهي تقلد الفنانة ، وذلك بأسلوبها الطريف في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج"عرب وود" على إنستجرام، فيديو ياسمين عبد العزيز، والذي ظهرت فيه مرتدية نظارة.

وحمل فيديو ياسمين في تقليدها لفيفي، وهي تقول "عايزة أقول لكل اللي بيكرهوني ومبيحبونيش وبيحقدوا عليها، هديك 5 أقلام على وشك، عشان أنت بتكرهني".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم مؤقت "وتقابل حبيب" تتعاون فيه مع كريم فهمي ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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