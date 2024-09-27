ماذا قال الحلفاوي بشأن إقامة السوبر الإفريقي بين فريقين مصريين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على استعدادات فريقي الأهلي والزمالك لخوض مباراة السوبر الأفريقي، غدًا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من دواعي الفخر ابتداءً أن يكون سوبر إفريقيا طرفاه فريقين مصريين".

يُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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