10 أفلام ..انتعاشة سينمائية على أبواب شباك التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - تامر حسنى وهنا الزاهد يقدمان «ريستارت»

«الملحد» و«أوراق التاروت» كمين فى المصنفات الفنية

ينتظر نجوم الفن الإفراج عن أعمالهم الفنية التى تم الانتهاء من تصويرها وسط حالة ترقب من الجمهور فور الإعلان عن موعد الأفلام خلال الأيام القليلة المقبلة أو خلال موسم رأس السنة، جداول زمنية محددة لكل الأفلام المنتظر عرضها فمنهم ما حدد موعد العرض وأفلام أخرى لم يحسم بعد موعد العرض.

ونجح صناع الأعمال فى ترويج الإعلانات والبرومو لأفلامهم قبيل عرضها كنوع من الدعاية وتشويق الجمهور لانتظار العرض.

قرابة الـ10 أفلام تنتظر على أبواب شباك التذاكر الإعلان عنها للجمهور، إضافة إلى ذلك يتعرض فيلمان إلى الكشف والتحرى من المصنفات الفنية، وهما فيلم الملحد للنجم أحمد حاتم، الذى تتناول أحداثه فى إطار درامى لقضية التطرف الدينى والإلحاد، وفيلم «أوراق التاروت» للفنانة رانيا يوسف الذى أثير حوله الجدل خلال الأيام الماضية، وما زال ينتظر باوتشر العرض من المصنفات الفنية.

فيلم «الملحد» كان قد تم تأجيله إذ كان من المقرر أن ينطلق فى دور العرض، منتصف أغسطس الماضى، لكن قرار التأجيل المفاجئ قبل ساعات من عرضه فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامى عن قضية التطرف الدينى والإلحاد، من خلال قصة الشاب يحيى، الذى يجسد دوره أحمد حاتم، حيث يقرر الإلحاد بعد تمرده على أفكار والده الدينية الذى يؤدى دوره محمود حميدة حيث يظهر بصورة رجل ملتحٍ، ما يفتح الباب لصدام حاد بين الأب وابنه. وتم تصنيف الفيلم على أنه للكبار فقط، ويُسمح لمن هم فوق الـ16 فقط بمشاهدته.

وفيلم «أوراق التاروت» الذى يضم نخبة من النجوم، منهم: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مى سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسى، محمد سليمان، ووائل متولى، وبوسى شاهين، ومن تأليف معتز المفتى، وإخراج إبرام نشأت.

وأوضح صناع فيلم «أوراق التاروت»، فى تصريحات صحفية، أن الفيلم يسير وفق الجدول الزمنى المحدد، ومن المقرر عرضه فى دور السينما ليلة رأس السنة دون أى تأجيل، مضيفين أنه لم يصدر أى اعتراض أو منع من الرقابة على المصنفات الفنية بخصوص الفيلم أو مشاهده، ولا يتضمن أى مشاهد خادشة للحياء، كما أن الشركة تلتزم بتقديم أعمال فنية ذات جودة عالية تحترم القيم المجتمعية وتساهم فى إثراء الثقافة السينمائية.

ومؤخرًا، طرحت الشركة المنتجة لفيلم «بنسيون دلال» البرومو الدعائى للعمل الجديد المنتظر عرضه جماهيريًا يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك عبر منصات السوشيال ميديا، والفيلم من تأليف شادى الرملى وحسين نيازى، وبطولة: بيومى فؤاد وعمر متولى ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبوليلة وإبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان، وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين، ومن إخراج شادى الرملى.

وينتظر جمهور النجم تامر حسنى، الإعلان عن عرض فيلمه الجديد «ريستارت» مع النجمة هنا الزاهد، ويُعد التعاون الثانى بين تامر حسنى وهنا الزاهد فى السينما، بعدما قدما معاً فيلم «بحبك» الذى تم عرضه فى عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك فى بطولة الفيلم حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، أحمد عزمى، تميم عبده، سمر محمد متولى، شهد الشاطر.

وأعلن «حسنى»، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور إنستجرام، عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد «ريستارت»، وقال إنه سيكون جاهزاً.

وأبرز الأفلام التى دخلت صفوف انتظار العرض بعد تأجيلات كثيرة، فيلم «الجواهرجى» بطولة محمد هنيدى ومنى زكى المتوقف منذ سنتين على يوم أو يومى تصوير فقط ويتم الانتهاء من كل مشاهده وفى كل مرة يتحدد موعد استئناف تصوير المشاهد الأخيرة يحدث أمر ما ويستمر التوقف، والفيلم يشارك فى بطولته: لبلبة، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم «الجواهرجى» محمد هنيدى ومنى زكى للتعاون معاً بعد نحو 26 عاماً منذ عرض فيلمهما الشهير «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» الذى كان عرض فى عام 1998 وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح من أيقونات السينما المصرية.

ويدخل فيلم «بضع ساعات فى يوم ما» الذى تم الانتهاء من تصويره منذ أكثر من سنتين صفوف العرض، حيث تحدد أكثر من موعد للعرض ولكن فى النهاية ظل حبيس الأدراج، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى ومن تأليف محمد صادق وإخراج هادى الباجورى.

ومن الأفلام التى توجد داخل العلب وتنتظر الإفراج فيلم «حدوتة الأيام الباقية» الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، والفيلم بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامى مغاورى، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل وتدور أحداثه فى إطار من الرومانسية والخيال العلمى.

ومن الأفلام الرومانسية الاجتماعية التى ينتظرها الجمهور، فيلم «الهوى سلطان»، للنجمين منة شلبى وأحمد داود، وقد انتهيا من تصويره أبريل الماضى، وأنهت مخرجته هبة يسرى، التى كتبت قصته أيضًا، أعمال المونتاج، ليكون جاهزًا للعرض بشكل رسمى خلال الفترة القليلة المقبلة.

العمل يتناول قصة حب بين «على» و«سارة»، الفتاة البسيطة التى تقع فى غرام المهندس الذى تجبره الظروف على التغيير، وتحدث بينهما الكثير من المشاكل. يشارك فى بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجى، وغيرهم.

وانتهى صناع فيلم «عنب» من تصويره بشكل كامل منذ نحو شهرين، وتم الاستقرار على عرضه خلال شهر سبتمبر الجارى، وهو العمل الذى تلعب فيه الفنانة أيتن عامر دور البطولة بشكل منفرد بصحبة عدد من الفنانين الشباب.

وتجسد خلاله «أيتن» شخصية جودى الثرية التى تعانى عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل، وتلجأ لوالدها فى حل أى مشكلة تتعرض لها، والذى يجسد شخصيته الفنان محمد رضوان الذى يؤدى أيضًا دور زوج الفنانة ليلى عز العرب، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد رضوان وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثى، ونور قدرى، وتونى ماهر، وهو ‏ýسيناريو وحوار أحمد سالم، ويوسف سالم، و‏ýقصة أمين جمال، ومحمد محرز وإخراج أحمد نور.

ومن الأفلام التى اقترب صناعها الانتهاء من تصويرها وفى انتظار موعد العرض، فيلم «الغربان» لعمرو سعد من إنهاء التصوير بشكل كامل، بعدما تم تصوير العمل على مدار ثلاث سنوات فى أكثر من أربعة بلدان مختلفة، ويشارك فيه كل من: مى عمر، ومحمد علاء، وأسماء أبواليزيد، وماجد المصرى وعبدالعزيز مخيون، وهو إخراج وتأليف ياسين حسن. كما اقتربت النجمة ليلى علوى من إنهاء تصوير فيلمها الجديد «المستريحة»، حيث يتبقى لها نحو يومان للتصوير فى منطقة السادس من أكتوبر، وبعدها يدخل مخرجه محمود كريم فى أعمال مونتاجه وتفاصيله الأخيرة.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من بيومى فؤاد، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدرى، وعبدالرحمن ظاظا، وهو تأليف كل من محمد عبدالقوى، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والى.

ونفس الأمر لفيلم «فرقة الموت» للنجم أحمد عز، الذى يجسد خلاله دور ضابط يكوّن فرقة لمعالجة مشاكل «خط الصعيد»، ويشارك فيه كل من آسر ياسين ومنة شلبى وأمينة خليل وبيومى فؤاد وعصام عمر، وهو تأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء.