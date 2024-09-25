"صورة مع التورتة".. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمود البزاوي بعيد ميلاده الذي يوافق 25 من شهر سبتمبر.

ونشر البزاوي، صورة لها مع تورتة عيد ميلاده، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "هذا عيد ميلادي.. ‏٢٥ سبتمبر".

شارك البزاوي مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان 2024، وهي: مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني.

يذكر أن محمود البزاوي يشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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