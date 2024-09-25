محمد عبدالرحمن حماقي ينتهي من ٥٠ % من مشاهد "روج أسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يواصل المخرج محمد عبدالرحمن حماقي تصوير أحدث أعماله مسلسل "روج أسود" الذي انتهى مما يقرب من ٥٠ % من مشاهده في أماكن وستوديوهات متفرقة حتى يلحق بالعرض في موسم الأوف سيزون الجاري قبل نهاية العام

ويبدأ حماقي في متابعة مراحل المونتاج في الفترة القادمة، ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية، ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل "روج أسود" بطولة: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، منة تيسير، أحمد فهيم، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، عابد عناني، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.