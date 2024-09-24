شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تنتهى من تصوير مسلسل وتر حساس خلال الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى الفنانة صبا مبارك من تصوير مسلسلها الجديد وتر حساس، المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة، من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال، وهو مكون من 45 حلقة، خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث صور فريق العمل في أماكن عديدة منها مصر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، في أكثر من لوكيشن، كما من المقرر أن يدخل فريق العمل أحد الديكورات الاشاسية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد غزى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجددًا بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.