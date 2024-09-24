"فخور بصداقتنا".. عمرو مصطفى يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع الملحن مدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى كواليس مكالمة هاتفية مع الملحن مدين، للتصالح وتسوية أي خلاف بينهما.



ونشر عمرو مصطفى، عددا من الصور لبعض زملائه بالوسط الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "النهاردة حصلت مكالمة مهمة جداً بيني وبين صديقي العزيز مدين، ووضحنا فيها كل شيء، حابب أقول قد إيه أنا بحترم هذا الشخص وبقدر إبداعه".

وأضاف: "مدين من أكتر الناس المحترمة في الوسط الفني، وموهبته وإبداعه في كل عمل بيقدمه بتثبت ده، أنا بحب شغله جداً وفخور بصداقتنا وبكل اللي بيقدمه وأيضاً أكن كل الاحترام إلى رفيق العمر محمد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيى وتامر علي وعزيز الشافعي".



من جانبه، رد الملحن مدين قائلًا: "عمرو مصطفى أنت فنان كبير ومكالمتك ليا والكلام الجميل اللي أنت كتبته في البوست عشان تنفي الاتهام اللي كان غير مقصود منك ليا، وتلغي أي سوء تفاهم حصل ده يثبت انك كبير وهي دي الروح اللي لازم تكون موجودة بينا كلنا وإن شاء الله تفضل منور الدنيا بنجاحاتك وأعمالك".

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، مساء الإثنين، أغنية "معرفش ينساني" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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