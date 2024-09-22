شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نفسى: الراحل ماثيو بيري أحاط نفسه بالمتملقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحاط النجم العالمى الراحل ماثيو بيري نفسه بمجموعة "سامة" من "المتملقين"، وفقًا لـ مستشار نفسى في الإدمان في هوليوود، حيث أدلى جو شرانك، الذي عمل أيضًا كمستشار للعديد من نجوم هوليوود بعد تعافيهم من الأدمان، بهذه التعليقات في مقابلة جديدة مع Hollywood Reporter والتي استكشفت الأحداث التي أدت إلى وفاة بيري.

اعترف المساعد الشخصي لبيري في أغسطس بأنه اكتشفه فاقدًا للوعي عدة مرات في الأسابيع التي سبقت وفاته، كينيث إيواماسا هو أحد الأشخاص الخمسة الذين اتُهموا بوفاة بيري الشهر الماضي، إلى جانب الدكتور مارك تشافيز والدكتور سلفادور بلاسينسيا وجاسفين سانجا - المعروفة باسم "ملكة الكيتامين" - والمخرج السينمائي إريك فليمنج، صديق بيري، كما كان إيواماسا أيضًا الشخص الذي وجد بيري ميتًا في منزله.

وفي حديثه عن وفاته، قال شرانك لصحيفة Hollywood Reporter: "لو كان ماثيو بيري سباكًا، لكان قد حصل على حياة أفضل، كان لدى بيري كل الموارد في العالم، لم يكن ذلك مفيدًا حقًا لصحة أفضل، يمكن للمال والعلاقات أن تشتري لك نتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بالعديد من الأمراض، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بالإدمان".

وفي حديثه عن الأشخاص الذين أحاط بيري بنفسه في أيامه الأخيرة، أضاف شرانك قائلا: "كان المحيط من حوله سامًا، سيحيط المدمنون مثل بيري أنفسهم بالمتطفلين المتملقين الذين سيفعلون أي شيء ليكونوا بالقرب من المشاهير، بما في ذلك إعطائهم المخدرات، ويبتعدون عن الأشخاص الذين سيخبرونهم بالحقيقة القاسية".