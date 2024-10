ممثل أمريكي يتوقع فوز كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توقع الممثل الأمريكي العالمي مارك هاميل فوز نائب رئيس الولايات المتحدة الحالي كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في سباق الانتخابات المقرر أن تخوضها أمام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ونشر هاميل، صورة كامالا هاريس، عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "47 يوم على أن تصبح الرئيس رقم 47".

وكشف مارك هاميل، عن دعمه للرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية قبل تنحيه ودخول نائبته كامالا هاريس الانتخابات بدلًا منه، ونشر صورة له وهو يرتدي تيشيرت تضمن رأس ترامب كتب عليه: "لا، ليس مجددًا".

اشتهر "مارك هاميل" بالمشاركة في سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "Star Wars" للمخرج والمنتج العالمي جورج لوكاس وسط نخبة من نجوم هوليوود منهم الراحلة كاري فيشر، هاريسون فورد، وحققت السلسلة نجاحاً كبيرًا علي الصعيدين الجماهيري والنقدي وأصبحت من أهم السلاسل في تاريخ السينما.

يذكر أن مارك هاميل يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرسوم المتحركة "The Wild Robot"، وفيلم الفانتازيا والخيال العلمي "The Life of Chuck".

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. حسن الرداد يكشف موعد بدء تصوير مسلسله الجديد مع إيمي سمير غانم

أيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عنب" بالإمارات