فيديو للمطربة بوسي يرصد لحظة تكسيرها الأطباق داخل أحد المطاعم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا ومقطع فيديو خلال تواجدها بأحد المطاعم وظهرت خلاله وهي تقوم بتكسير الأطباق.

ونشرت بوسي، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "طول عمرك خاطفة الأنظار" ، "تحفة أوي" ، "ما شاء الله" ، "حلوة كتير" ، "جميلة" ، "قمر الزمان".

واحتفلت بوسي مؤخرا بعيد ميلادها الـ 43 وظهرت وهي ترقص مع ابنها في أول ظهور له أمام الجمهور بعدما أصبح شابا، كما قامت أيضا بالرقص مع المطرب حكيم.

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني .