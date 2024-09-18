نشوى مصطفى وعبد الرحيم كمال 10 نجوم ارتبط اسمهم بالشيخ صلاح التيجاني بعد اتهامه بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

تصدر اسم الشيخ صلاح التيجاني، قوائم محرك البحث جوجل بعد اتهام فتاة له بالتحرش، قامت بنشر صورة لمحادثة بينهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، وارتبط اسم عدد كبير من نجوم وصناع الفن باسم صلاح التيجاني من خلال صور تجمعهم في مناسبات مختلفة وحرص هؤلاء النجوم على توجيه التحية والتعبير عن الحب والتقدير للتيجاني من خلال تعليقاتهم عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

عبد الرحيم كمال

نشر الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، صورة تجمعه بالتجاني، وعلق عليها قائلا: "روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله"

كما تفاعل عبد الرحيم مع منشورلـ صلاح التيجاني، وكتب: "وحضرتك طيب وبألف خير، وسعادة سيدي، وأبي، وحبيبي، وتاج روحي".

عمر طاهر

حرص الروائي عمر طاهر، على التفاعل مع تدوينة للتيجاني، ووجه رسالة له قائلا: "كل سنة وحضرتك المحبة، والنور، والطريق، والدليل والحب كله".

نشوى مصطفى

تفاعلت الفنانة نشوى مصطفى، مع منشور للشيخ التيجاني، وقالت في رسالتها له: "ما شاء الله تبارك الرحمن كل سنة وحضرتك نور"، ليرد عليها قائلا: "نجمة مصر المحترمة".

إيمان أبو طالب

الإعلامية إيمان أبو طالب، علقت على تدوينة سابقة للشيخ صلاح التيجاني، قائلة: "كل لحظة وحضرتك بكل الخير والهنا والسعادة".

علاء مرسي

علق الفنان علاء مرسي، على منشور للشيخ صلاح التيجاني، قائلا: "كل عام وحضرتك بخير وصحة وسلامة ومدد من الله عظيم"، ليرد عليه قائلا: "فنان مصر العظيم"، وتفاعل علاء مع رد الشيخ التيجاني، وكتب: "حضرتك الحب العظيم وردكم فرح وسرور".

لاشينة لاشين

وجهت الفنانة لاشينة لاشين رسالة سابقة للشيخ التيجاني، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغوالي"

إنجي المقدم

علقت الفنانة إنجي المقدم، على تدوينة سابقة للشيخ التيجاني، قائلة: "الحمد لله رب العالمين".

حجاج عبد العظيم

الفنان حجاج عبد العظيم، علق على تدوينة للشيخ التيجاني، قائلا: "كل عام وحضرتك في الحفظ والأمان، والسعادة، والنور، مدد المدد"، ليرد عليه الأخير: "نجم مصر المتألق".

فريدة سيف النصر

علقت الفنانة فريدةسيف النصر، على تدوينة للشيخ التيجاني، قائلة: "عام مبروك ملئ بالبركات والأعمال الصالحة والأرزاق الحلال والصحة الدائمة، يزيدكم رب العالمين ولا ينقص منكم أحدا أبدا".

ناصر عبد الرحمن

ظهر المؤلف والسيناريست ناصر عبدالرحمن بصحبة الشيخ التيجاني في إحدى الصور التي نشرها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، قال إنه سيتقدم ببلاغ ضد الفتاة التي زعمت أنه تحرش بها.

وأضاف التيجاني، عبر صفحة الخليج 365 في بث مباشر، اليوم الأربعاء، أنه قد يسامح في حقة الشخصي، لكن لابد أن يأخذ القانون مجراه.

وبرز خلال الساعات الماضية اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، وتصدر اسمه محرك "جوجل" بعد زعم فتاة أنه تحرش بها.

وأصدرت مشيخة الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية، بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الشيوخ في منطقة إمبابة "ص"؛ نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، حسب المشيخة.

وقالت مشيخة الطريقة التجانية: "فضلًا عن أنه يدَّعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها؛ مما ثار حول المدعو "ص" الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات".