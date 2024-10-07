بعد 5 وقائع.. سقوط لص المساكن في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل له معلومات جنائية، لاتهامه بسرقة المساكن.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام عاطل، له معلومات جنائية، يقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه، وأقر بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه بناءً على إرشاده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.