إصابة 24 شخصًا بينهم 23 سودانيًا في حادث ميكروباص بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 24 شخصًا بينهم 23 سودانيا في حادث ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق الشيخ زايد، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام الريف الأوروبي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أعلى الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة.

أسفر عن الحادث سقوط 24 مصابا بينهم 23 يحملون الجنسية السودانية نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.