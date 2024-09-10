إلقاء القبض على فنّان مصريّ في مطار القاهرة…. اقرأ التفاصيل

إنهار الفنّان الشّعبيّ المصريّ، سعد الصّغير، أمام جهات التّحقيق بعد أن تمّ إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة وبحوزته ممنوعات.

في التّفاصيل، أنّ رجال أمن الجمارك في مطار القاهرة الدّوليّ ضبطوا تسع عبوات من السّجائر الإلكترونيّة تحتوي على نوع من المخدّر، بحوزة “الصّغير” بعد عودته من أميركا.

من جانبه، أنكر “الصّغير”، معرفته بأنّ تلك المواد ممنوعة في مصر، “بحسب القاهرة ٢٤” وانهار بالبكاء أثناء التّحقيق معه، مؤكّدًا أنّ أحدهم أعطاه السّجائر الإلكترونيّة ولم يكن يعلم أنّ بداخلها المادّة المخدّرة.

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نذكر أنّ صور المضبوطات التي وُجدت بحوزة “الصّغير” تمّ تداولها عبر مواقع التّواصل على نطاق واسع، ممّا أعاد الى أذهان الجمهور، العديد من الأزمات الفنّيّة والشّخصيّة والماليّة التي عاشها سعد الصّغير في الفترة الأخيرة.