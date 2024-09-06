روجينا ترد على انتقادات طارق الشناوى:" أنا حرة"

ياسر رشاد - القاهرة - ردت الفنانة “روجينا” على انتقادات الناقد الفني “طارق الشناوي” قبل فترة، حول قدرتها على تقديم أدوار البطولة المطلقة، وعملها الفنى الأخير مسلسل “سر ألهى”.

روجينا ترد على طارق الشناوى:

قالت الفنانة “روجينا” خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" المذاع عبر الراديو 9090: "أنا ولا اتضايقت ولا طلعت اتكلمت، وأحترم الأستاذ طارق الشناوي وأي حد يقول نقد سواء في صالحي أو ضدي، وأنا شغلتي معرضة لإن حد يقول كنت هايلة أو وحشة".

وتابعت: “في أكثر من حاجة لفتت نظري في كلام طارق الشناوي، أولا قال ثالث مسلسل، ومسلسل سر إلهي هو التجربة الرابعة لي، ومعنى كده إنه متفرجش”

وأشارت روجينا إلى أنها توقعت من طارق الشناوي نقدا يركز على تفاصيل دورها قائلة: "النقد له قواعد، وانتظرت منه يقول مثلا عملت الشخصية بطريقة مش مظبوطة، أو تفاصيل الشخصية كانت بعيدة عنها، أو كانت بعيدة عن الشخصية في أحد المشاهد، أو صوتها مكانش مناسب للحدث، إنما هو قال رأي وهو حر فيه وأنا حرة آخذ برأيه أو لا آخذ به".

واختتمت روجينا قائلة: "مفيش مشكلة بيني وبين طارق الشناوي، المشكلة بينه وبين أشرف زكي وده موضوع محله القضاء".

وكان طارق الشناوي كشف في مايو الماضي عن استدعائه لقسم شرطة مصر القديمة للرد على محضر أقامه الفنان أشرف زكي زوج روجينا.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد علي المحضر الذي اقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لانني قبل نحو شهر وبضعة اسابيع نشرت هذا المقال المرفق، اعتبره النقيب سبا وقذفا علني".

يذكر أن روجينا عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات ذات اـ15 حلقة.