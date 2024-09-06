مصطفى قمر.. مشاهدات أغنية صناعة مصرية في أسبوعها الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان مصطفى قمر بأغنيته الجديدة “صناعة مصرية” أكثر من مليون مشاهدة في الأسبوع الاول من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية صناعة مصرية من كلمات: محمد قاسم الحان: محمد قاسم توزيع: وسام عبد المنعم ، وتقول كلماتها " لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

ديو مصطفى قمر ومحمد نور شفتوا القمر

كان قد طرح مصطفى قمر ديو مع محمد نور “شفتوا القمر” وحققت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "شوفتوا القمر •شوفتوا القمر والحلاوة شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه •شوفتوا الدلع والشقاوة عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه •شوفتوا القمر والحلاوة شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه •شوفتوا الدلع والشقاوة عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه •مش زى غيره فى الجمال مافيش اخوه لازم يغيروا لما يشوفوا •حبوا من نظرة واحدة اومال بقاااااا لو شافوا قدي ولو كانوا يعرفوا •مش زى غيره فى الجمال مافيش اخوه لازم يغيروا لما يشوفوا •حبوا من نظرة واحدة اومال بقاااااا لو شافوا قدي ولو كانوا يعرفوا •شوفتوا القمر والحلاوة شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه •شوفتوا الدلع والشقاوة عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه •حبيبي بيحلي المرايا عدى الحلوين فينه هو وهما فين •كل الكلام مش كفايه تقدر تقول سحرو يخطف العينين •مش زى غيره فى الجمال مافيش اخوه لازم يغيروا لما يشوفوا •حبوا من نظرة واحدة اومال بقاااااا لو شافوا قدي ولو كانوا يعرفوا •شوفتوا القمر والحلاوة شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه •شوفتوا الدلع والشقاوة عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه