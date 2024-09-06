شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو سلامة ببرنامج "كاستنج": نقوم بعمل مسلسل حقيقي من ملفات المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمرو سلامة، خلال مشاركته ببرنامج "كاستنج"، إنهم خلال البرنامج، يخططون لعمل مسلسل، على أن تكون كل حلقة منه تمثل قصة حقيقية من ملفات المحاكم المصرية.

وأضاف خلال البرنامج الذي يذاع على قناة "dmc": "هي قصة حقيقية، والموضوع صعب للغاية، لأن كل جريمة نقرأ ونسمع عنها ونقرأ البحوث التي أجريت عليها، وهناك قضايا سنقرأ التحقيقات الخاصة بها بكل صفحاتها، وهو ما يحمل عبئا نفسيا وعصبيا كبيرا وخاصة على الكاتب".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ومن المقرر أن يشارك الموهبون في أدوار البطولة، في مسلسل تليفزيوني من إنتاج المتحدة.