شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 15والأخيرة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 15 والأخيرة والقنوات الناقلة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على مدار حلقاته الماضية.

حيث يعرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 15 والأخيرة على شاشة قناة ON مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة فى تمام الساعة الواحدة والربع صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 15والأخيرة على قناة ON Drama فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.