شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحويل مسلسل عمر أفندي من 10حلقات إلى 15 قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل عمر أفندى بطولة النجم أحمد حاتم، والذى يعرض حاليا على شاشة on، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما، وتأليف مصطفى حمدى، حيث نال العمل اشادات واسعة من السوشيال ميديا بسبب أحداثه المشوقة وعناصر الضحك في الاحداث ، حتى وصل أن الحساب العربى لنادى ليفربول استعان بمقولة حاجة 13 خالص من أحداث المسلسل، وهى إشارة على نجاح المسلسل بين الجمهور .

وعلم الخليج 365، أن المسلسل تم تصويره في 10حلقات فقط، ولكن خلال مونتاج العمل، وجد صناعه أن الحلقات طويلة فقرروا بفرد الحلقات لتصبح 15حلقة مع سرعة الأحداث لإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة العمل المميز في موسم الأوف سيزون .

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.