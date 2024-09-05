شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يشيدون بـ عصام عمر بعد ظهوره فى مهرجان فينيسيا بدبوس علم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشاد عدد كبير من النجوم و جمهور النجم عصام عمر، بعد ارتدائه دبوس عليه علم فلسطين، على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص الأول لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونشر الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتب :"أحلى صورة فى حياتى عشان فلسطين فيها".

وجاءت التعليقات له:" أكثر الفنانين هما بالقضية الفلسطينية، فخر مصر كلها، كل يوم محبتنا بتزيد ليك، احلى ممثل مع احلى علم "، وكتبت الفنانة آية سماحة:" فخر العجوزة ومصر كلها" ووضع الفنان على صبحى وأحمد بهاء لوجو علم فلسطين وقلوب.

حرص صناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور، على إحضار الكلب المشارك في الفيلم بالعرض الخاص الأول للعمل ضمن برنامج Orizzonti Extra، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ81 الممتدة حتى 7 سبتمبر الجارى.



إشادات بالفنان عصام عمر



إشادات بالفنان عصام عمر

من المقرر أن يحظى فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بثلاثة عروض خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، على أن سيكون عرضه العالمي الرسمي الأول أمس الأربعاء تمام التاسعة مساء في قاعة SALA GIARDINO السينمائية، يسبقه في نفس اليوم ونفس القاعة عرض للفيلم ولكن في 2.30 ظهرًا والذى سيكون عرض خاص للصحافة والصناع، أما العرض الثالث والأخير فسيكون اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر في تمام التاسعة صباحا في قاعة SALA GIARDINO.



العرض العالمي الأول سيكون بحضور أبطال الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء وسما إبراهيم. ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون محمد حفظي ورشا حسني. بالإضافة إلى فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير أحمد طارق ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى والموسيقار أحمد مصطفى زكى ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم الإنتاج مارك وجيه، ومحمد جمال الـ Line Producer.



وسيكون مهرجان فينيسيا هو المحطة الأولى لعرض الفيلم رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.



البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.