شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة صنعاء يلمح الى قرب زوال جماعة الحـ.ـوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد اللواء عبدالغني جميل، أمين العاصمة صنعاء عن قرب زوال جماعة الحوثي
وقال عبدالغني جميل في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:
ورب محمد وعيسى وجميع الأنبياء ثقوا أيها
اليمنيين الذي طغى عليهم الحوثي بان النصر آت لا محال والترتيبات لما بعد الحوثي على قدماً وساق
وتابع بالقول:
فقط المجتمع الدولي
يحتاجوا إلى تطمينات من قياداتنا الحكيمه
ممثله بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي حفظه الله ان البديل سيكون نحو الأفضل ومن أولوياته تأسيس دوله نظام وقانون
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