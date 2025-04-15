شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة صنعاء يلمح الى قرب زوال جماعة الحـ.ـوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد اللواء عبدالغني جميل، أمين العاصمة صنعاء عن قرب زوال جماعة الحوثي



وقال عبدالغني جميل في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

‏ورب محمد وعيسى وجميع الأنبياء ثقوا أيها

اليمنيين الذي طغى عليهم الحوثي بان النصر آت لا محال والترتيبات لما بعد الحوثي على قدماً وساق



وتابع بالقول:

فقط المجتمع الدولي

يحتاجوا إلى تطمينات من قياداتنا الحكيمه

ممثله بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي حفظه الله ان البديل سيكون نحو الأفضل ومن أولوياته تأسيس دوله نظام وقانون